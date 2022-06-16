16 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
16 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
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