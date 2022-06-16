Москва обращалась к Анкаре с призывом отказаться от идеи проведения операции на севере Сирии и не оставляет этих попыток. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 18-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС.

«Решение о проведении окончательно еще не принято, поэтому мы обратились и обращаемся к нашим турецким партнерам с тем, чтобы они воздержались от проведения силовых операций на территории Сирии. <…>. Мы откровенно сказали нашим турецким друзьям, что это может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе к вооруженному противостоянию. Это может стимулировать сепаратистские настроения так называемой автономной администрации северо-востока Сирии, в чем не заинтересованы ни Турция, ни Россия, ни Ирак, ни Иран», — сказал он.

Лаврентьев отметил, что Москва по-прежнему видит возможности найти другие пути решения существующих проблем, включая прекращение происходящих обстрелов, в том числе территории Турции, которые Россия осуждает.

«Работа должна быть продолжена со всеми сторонами. Надо попытаться какое-то решение этой проблемы, не прибегая к силовым методам», — подчеркнул спецпредставитель президента, добавив, что существенным фактором остается присутствие американских сил на северо-востоке Сирии.

По его словам, за счет проведения новой военной операции на севере Сирии Турция не решит полностью проблемы своей национальной безопасности.

«Мы полагаем и откровенно об этом говорили, что военная операция не решит всех тех проблем, которые сейчас существуют, и, прежде всего, не решит полностью проблемы национальной безопасности Турции. Проблемы национальной безопасности Турции можно решить, мне кажется, лишь за счет взятия под полный контроль границ территорий сирийскими правительственными войсками. К сожалению, этого мы пока не наблюдаем, там действительно пока в основном находятся курдские отряды самообороны», — заключил Лаврентьев.