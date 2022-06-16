Запланированный на 16 июня визит премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в Азербайджан отменен.

В заявлении правительства Болгарии говорится, что причиной отмены визита стало обсуждение в парламенте изменений в бюджет страны и личное присутствие премьер-министра в парламенте.

Кирилл Петков лично позвонил президенту Ильхаму Алиеву и сообщил о том, что визит отложен.

Кирилл Петков должен был сегодня принять участие в Глобальном Бакинском форуме, а также обсудить перспективы транспортировки в ближайшее время азербайджанского газа в Болгарию.