17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем временам усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем 28-31° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В большинстве районов преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных северных и западных районах ожидаются переменные грозовые дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.