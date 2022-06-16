Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором раскрыло некоторые детали поездки Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев.

По информации издания, немецкий канцлер сначала прибыл на самолёте в польский Жешув. Затем нужно было пересесть на поезд, но станцию, на которой должна была пройти посадка, несколько раз меняли в целях безопасности.

В поезд грузились под покровом темноты. Вагон Олафа Шольца находился в конце поезда, Эммануэля Макрона — в середине, а итальянского премьер-министра Марио Драги, который опоздал на посадку почти на 2 часа, — в голове состава.

Сообщается, что немецкого канцлера в поездке сопровождали бойцы спецподразделения Федерального бюро по криминальным делам (аналог управления полиции) для действий за рубежом.

Издание также рассказало о продуктах, взятых в дорогу немецкой и французской делегациями. Последняя, по сведениям Bild, везла с собой большие ящики с едой и напитками, в то время как немцы взяли лишь коробку шоколадных батончиков.

Поездка длилась 11 часов. В ходе неё главы правительств Германии, Италии и французский президент провели встречу, которая продолжалась 1 час 20 минут.

Кстати, Шольц, Макрон и Драги заставили президента Румынии добираться в Киев своим ходом.

Румынский президент Клаус Йоханнис прибыл в Киев сегодня, равно как и его европейские коллеги.

Как пишет немецкая Bild, доехал туда Клаус Йоханнис самостоятельно, в общий поезд из польского Жешува в Киев его не взяли. По версии журналистов издания, к тому времени билеты в бронированный вагон разошлись как горячие пирожки. Пришлось президенту Румынии трястись в обычном литерном составе.

«В поезде для него уже не было места. Йоханнис самостоятельно доехал из Бухареста в Киев», — пишет газета.