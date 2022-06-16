Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) обнаружили незадекларированные лекарственные препараты, доставленные в страну из России внутри транспортного средства.

Как сообщает ГТК, на таможенном посту «Самур» был задержан грузовик марки «Volvo», прибывший из России, которым управлял гражданин Азербайджана.

Во время осмотра в салоне автомобиля в различных местах были обнаружены незадекларированные 300 ампул лекарственного препарата «Тиосульфат натрия 10 мл».

По факту проводится расследование.