Шушинская декларация – это договор, который в юридическом плане закрепляет военный союз между Турцей и Азербайджаном. Иными словами, это выражение военного союза. Так в беседе с Minval.az заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

По его словам, подписанием этого документа Турция распространяет свое военное влияние на Закавказье, и в этом плане защищает свою энергобезопасность. Потому что в ближайшие годы самым крупным поставщиком газа в Турцию будет Азербайджан. То есть Турция защищает свои интересы в этом регионе, в том числе транспортные коридоры.

«А Азербайджан получает гарантии того, что страны ОДКБ не посмеют напасть на него ни при каких обстоятельствах. Для этого хватает Шушинской декларации. В конце концов под ней стоит подпись страны НАТО.

Кроме того, этот документ послужит ускоренному развитию военно-промышленного комплекса Азербайджана. И это уже началось. С производства систем БПЛА. К тому же, Турция делится с Азербайджаном данными военной воздушной разведки, это тоже всем понятно. И я думаю, придет время, когда Турция разместит в Азербайджане свои системы ПВО. Это произойдет, когда Турция наладит выпуск готовящихся к производству отечественных ЗРК HISAR», — сказал Э.Озер.

Азербайджан, согласно декларации, берет на себя обязательство, что Турция останется его союзником в регионе, независимо от нынешних президентов двух государств, это долгосрочный договор, который не зависит от сегодняшних или завтрашних обстоятельств. В Турции может что-то измениться, но этот договор останется в силе. И несмотря на то, что в феврале Баку подписал с Москвой параллельный, союзнический договор, мы все-таки прекрасно понимаем, что Азербайджан принадлежит к Движению Неприсоединения, он балансирует. Одно то, что Азербайджан никогда не даст согласия стать членом ОДКБ, вполне устраивает Турцию, отметил эксперт.

По его словам, у сторон есть также общий взгляд на то, что в данный момент война на Кавказе никому не нужна. Не нужна Азербайджану, России, и самой ОДКБ. Поэтому, как ему кажется, Шушинская декларация останется объявлением союза, но до необходимости его военного подтверждения дело не дойдет. Он считает, что в ближайшие 20-30 лет войны на Южном Кавказе не будет. В конце концов, никто из ОДКБ независимости «НКР» никогда не признавал.

«Поэтому фактически я там никаких рисков больше не вижу, кроме внешних провокаций, но и они, по-моему, никому не нужны в данный момент. В том числе и Москве. Шушинская декларация защищает еще и транспортные проекты, и в том числе «Один пояс – один путь». Она еще и поэтому очень важна и нужна. Это прямо касается интересов Китая – самого крупного поставщика в некоторые отрасли Евросоюза. По этому коридору в ЕС будет двигаться всё ему необходимое. То есть, по сути, в действенности нашей декларации заинтересована и КНР. И это будет сигналом для всех.

Я не раз говорил, что в данный момент России не нужны никакие конфликты на Южном Кавказе, но, тем не менее, Москва держит в руках тему Зангезурского коридора как инструмент воздействия, давления на Грузию. Ведь именно у Грузии много нерешенных вопросов с Москвой на Южном Кавказе. Если Зангезурский коридор начнет действовать, то фактически Грузия будет изолирована как остров в этом регионе. Грузия перестанет быть транспортным коридором между Турцией и Россией, между Арменией и Россией, между Ираном и Россией. Всё пути станут проходить через Армению и Азербайджан. Этот рычаг сейчас Россия держит в руках и может применить его против Грузии. Есть ряд вопросов, по которым Москва пока не получила позитивных ответов от Тбилиси. Что до Ирана, он не в состоянии поменять баланс сил в этом регионе, это не та сторона, у нее не хватает на это сил и ресурсов, как бы ей это не было неприятно», — заключил Энгин Озер.

Самир Ибрагимов