Украинские фермеры в Мелитополе отдали российским военным отравленную черешню. Об этом заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров в эфире телемарафона.

«Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам – это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех, кто воровал ее у фермеров. Это очередной вид партизанского сопротивления, который есть на территории Мелитопольского района. Не надо ничего у нас воровать! Это все выращивалось упорным трудом наших фермеров», — рассказал Федоров.

По его словам, 99% граждан сопротивляются оккупационной власти.