Грузинская сторона поддерживает идею проведения в Тбилиси встречи глав МИД Азербайджана, Армении и Грузии.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на открытии IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

«Мы консультировались с нашими грузинскими коллегами по этому вопросу, и правительство Грузии поддерживает идею организации в Грузии трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Грузии и начала этого диалога. К сожалению, Армения отказывается, не знаю почему, не могу найти никакого логического объяснения», — подчеркнул глава государства.