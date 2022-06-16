Скорейшее открытие Зангезурского коридора – один из фундаментальных элементов для будущего мира в регионе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«Если нам не дадут этот допуск, то будет сложно говорить о мире, и все усилия Азербайджана, направленные на установление нормального сосуществования и соседских отношений с Арменией, потерпят неудачу», – сказал президент на открытии IX Глобального Бакинского форума.

У Азербайджана, по его словам, есть право требовать открытия Зангезурского коридора, поскольку Армения подписала соответствующее заявление.