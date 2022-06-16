В России наконец заработал «аналог «Макдональдса»» — сеть ресторанов быстрого питания под названием «Вкусно — и точка». Старт, однако, обернулся большим разочарованием: и вкус у картошки фри не тот, и ассортимент поубавился, и многие позиции в меню «исчезли», и упаковка тусклая и невзрачная — в России отчетливый дефицит типографской краски, которую закупали за рубежом. Да тут еще логотип нового бренда слишком уж напомнил лого португальского производителя кормов для животных.

Конечно, можно отмахнуться: мол, жили все годы без макдональдсовских «гамбургеров», и вообще это не предмет первой необходимости. Но весь вопрос в том, что, во-первых, уходит не только «Макдональдс». И не только поставщики «блузок-кофточек». А во-вторых, и «в-главных», история с «Макдональдсом» оказалась прекрасной лакмусовой бумажкой: если «заместить» не получается даже «булку с котлетой» и жареную картошку, то что говорить о продукции посложнее? Тем более что «импортозамещать» Москве приходится не только гамбургеры, но и самолёты, скоростные поезда, станки и комплектующие для тех марок автомобилей и самолетов, которые как бы официально считались российскими, компьютеры, электронику и многое другое?

А здесь лучше внимательно ознакомиться с интервью, которое дал российскому РКБ Эмин Агаларов. Да, говорил он не о ледоколах или поездах, а о люксовых марках одежды и аксессуаров, тем более что его бизнес как раз и состоит (а может, уже состоял?) в продвижении этих марок на российском рынке. Но именно Агаларов оказался первым, кто откровенно и без ложных иллюзий оценил перспективы, что закрытые в России бренды будут устраивать «подпольные распродажи» или «по звонку» открываться для отдельных ВИП-клиентов: «Это может происходить на каком-то местечковом уровне, условно, ты знаешь директора какого-то магазина, который может тебе продать какую-то услугу. Но масштаба это иметь не может, потому что большие мировые компании публичные, и они не будут рисковать из-за каких-то 100 сумок своей репутацией, если они сказали, что они закрыты». Похоронив тем самым надежды и на еще не забытые с советских времён способы «достать дефицит», подружившись с его величество заведующим магазином или торговой базой, и на возрождение «спецраспределителей» для госчиновников. И самое главное, обрисовал и реальные шансы на реализацию схем «параллельного импорта», то есть попыток ввозить в Россию «санкционные товары» через третьи страны: «Во-первых, есть куча ограничений для такого импорта, а кроме того, ни Азербайджан, ни Грузия, ни Казахстан не захотят стать буфером для России, потому что потенциально могут попасть под санкции. Параллельный импорт, возможно, на локальном уровне можно использовать. У тебя есть связи, и ты через Узбекистан ввозишь Mercedes, но в индустриальном масштабе марки, как Chanel, H&M, Louis Vuitton, никогда на это не пойдут». И самое главное, те же правила, что и в отношении новой коллекции от Chanel, будут действовать и в отношении турбин от Siemens, например. Или оборудования для сотовой связи. А их не получится привезти в чемоданчике дипломатической почтой. И «намародерить» в Украине тоже не получится.

Добавим от себя: тем более на это не пойдут государства, которые хотят сохранить нормальные отношения не только с Россией. И это не только самостоятельный и самодостаточный Азербайджан, но и входящий в ОДКБ и ЕАЭС Казахстан. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против России, уточнив: «Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада». А затем добавил: «В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности». Пока помогать РФ обходить санкции обязалась только Армения, но вот насколько успешно это окажется — вопрос открытый. И еще. Можно долго спорить, когда санкции повлияют на «военную активность» России в Украине и повлияют ли вообще. Но нет сомнений в другом. Сегодня Дмитрий Медведев может, конечно, публиковать в соцсетях фотографии своего кота «в ожидании очередного пакета санкций» с явным намёком на крыловское «А Васька слушает, да ест». Но в реальности рост бедности в России уже признает и такой любитель лакировать статистику, как Росстат. А санкции — это «игра в долгую». И в своей нынешней модели они будут бить по всем.

Нурани, обозреватель