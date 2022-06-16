Президент США Джо Байден подписал указ о борьбе с дискриминацией прав сексуальных меньшинств на уровне штатов, сообщает USA Today.

По мнению Байдена, права представителей ЛГБТ+ все чаще подвергаются нападкам. Администрация президента, в которой впервые на высоком уровне заявлены сразу несколько представителей сексуальных меньшинств, объявила приоритет защиты их прав.

«Мое обращение ко всей молодежи: просто будьте собой», — сказал Байден.

Как сообщили в Белом доме, документ, в частности, предписывает администрации защищать свободный доступ меньшинств к услугам здравоохранения, если этому препятствуют местные законы.

Приказ также призывает Федеральную торговую комиссию рассмотреть вопрос о том, является ли так называемая «конверсионная терапия» несправедливой или вводящей в заблуждение практикой и следует ли выпускать предупреждения потребителей об услугах.