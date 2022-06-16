В Баку стартовал IX Глобальный Бакинский форум на тему «Угрозы глобальному порядку», организованный Международным центром Низами Гянджеви.

В мероприятии, в котором принимает участие президент Ильхам Алиев, участвуют действующие и бывшие главы государств и правительств, видные общественно-политические деятели, ведущие представители экспертного сообщества.

Форум будет проходить с 16 по 18 июня.

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Президент Ильхам Алиев в своем выступлении выразил уверенность, что дискуссии на Глобальном Бакинском форуме будут продуктивными, как и всегда.

По его словам, участники внесут свой вклад в открытые и искренние обсуждения по актуальным вопросам, обменяются мнениями, выработают новые подходы по наиболее актуальным глобальным вопросам.

«За эти года форум трансформировался в один из ведущих институтов, представители почти 50 стран принимают в нем участие, что намного больше чем годом ранее. Это показывает, что это очень нужная платформа. Выработка новых подходов важна как никогда прежде», — заявил президент.

По его словам, Южный Кавказ был годами дезинтегрирован из-за армянской оккупации и сейчас настала возможность исправить это, заявил Алиев.

Разрешение карабахского конфликта — это возможность для региона, отметил президент.