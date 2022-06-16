Кремль готов к длительной борьбе на износ. Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live»..

«На пока хватит. И основная ставка у них — не победа на поле боя, а приведение Запада в состояние, когда он будет усиленно подталкивать к «Минску-3″.

Для этого применяется и давление на поле боя и вот это продовольственно-энергетическо-миграционный кризис, который в перспективе должен на западное социальное положение, экономику, политику, поднять уровень недовольства этой войной», — сказал он.

