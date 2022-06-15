Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему Запад не поставляет оружия в необходимых для Украины объёмах.

«Распад России на 30 маленьких государств, где 30 Кадыровых дерутся за ядерный чемоданчик, Западу не нужен. Западу нужно показать российской армии бесперспективность войны и заставить ее сесть за стол переговоров, чтобы принудить ее к приемлемому для Западу мира. Блестящий триумф Украины ему в этой концепции не нужен, поэтому и нет больших объемов вооружений.

Надежда Украины в этой игре — какая-то существенная, непереигрываемая победа, которая будет иметь прямую политическую проекцию. Например, возвращение Херсона. Нам нужно измотать соперника и нужен отдельный крупный оперативный успех, который может вызвать кризис в Москве. Это реальная задача даже при том небольшом объеме вооружений, которое мы получили», — заявил он.

