Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО. Также глава государства получил приглашение на встречу стран «Большой семерки». Об этом Зеленский написал в соцсети Twitter.

Президент отметил, что получил приглашение от канцлера Германии Олафа Шольца на 48-й саммит «Группы семи» (G7). Он пройдет с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит альянса, который состоится 28-30 июня в испанском Мадриде.