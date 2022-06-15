Cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о заявленных после встречи в Рамштайне объёмов и сроков военной помощи от Запада Украине

«Темпы, обещанные в «Рамштайне», меньше, чем мы рассчитывали. И самое неприятное — что эта помощь поступит только в августе, а это отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению», — сказал он в эфире «Фейгин Live»..

По его словам, Украине будут переданы странами НАТО 18 РСЗО.

«Это дивизион, плюс еще примерно столько же другого типа. Этого достаточно, чтобы сделать очень неприятно россиянам, но все-таки далеко от наших реальных нужд», — сказал советник главы Офиса президента Украины.