Партнеры предоставили Украине больше противотанковых средств, чем есть танков в мире. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня.

«Мы предоставляем Украине Javelin и другие противотанковые системы. Вместе международное сообщество предоставило Украине около 97 тыс. противотанковых систем. Это больше, чем танков в мире», – сказал он.

Также Милли напомнил, что Украине предоставили переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы, а также боеприпасы.

«Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни», – сказал генерал.