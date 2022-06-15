Папа Римский Франциск рекомендует молодым парам воздержаться от вступления в сексуальные отношения до таинства брака, так как считает, что это лишь укрепляет подготовку к созданию крепкого семейного союза. В распространенном в среду документе Декастерии по делам мирян, семьи и жизни понтифик также допускает, что иногда развод неизбежен, но это должно быть крайним решением, если все другие исчерпаны.

«Воздержание должно восприниматься как союзник любви, а не ее отрицание», — указывается в документе. В предисловии к нему понтифик отмечает необходимость более углубленной подготовки к браку, чтобы избежать его краха и последующих страданий. Как говорится в документе «пастырских наставлений» Святого престола, «воздержание учит уважать друг друга, не подчинять одного желаниям другого, терпению и взаимопониманию в моменты кризиса и женихам и невестам важно разъяснять эту христианскую добродетель для брака и семьи». Данная обязанность лежит в том числе на церкви, как и поддержка пар, переживающих кризис. «Но есть ситуации, в которых развод неминуем. Иногда он может быть моральной необходимостью», — признается в документе. Но это должно рассматриваться как «крайняя мера», полагает глава Католической церкви.