Российские предприниматели стали чаще летать в Иран, чтобы узнать, как страна годами справляется с жесткими санкциями США, написала Financial Times.

По словам местного гида Али, с которым поговорила газета (фамилию собеседника FT не раскрыла), в мае он организовал визиты 160 россиян — преимущественно бизнесменов. Это в четыре раза больше, чем было у него в среднем за месяц до пандемии коронавируса. Раньше российский бизнес приезжал в Иран, чтобы продавать там свою продукцию, а теперь он хочет закупать иранскую, заявил собеседник Financial Times. Преимущественно россиян интересуют запчасти для тяжелой техники и строительные материалы, добавил он.

Россиян удивляет присутствие в Иране товаров западных брендов — в частности, смартфонов Apple, рассказал Али. Из-за санкций сами бренды в стране не работают, и до конца неясно, как эти товары попадают в Иран: местный бизнес говорит, что самые популярные пути обхода санкций пролегают через Турцию и северный Ирак. Россияне сильно отстают от иранцев в плане связей и доступа к мировому черному рынку для покупки произведенных в США и Европе компонентов, заявил Financial Times Али.

В Иране из-за санкций сильная инфляция и высокий уровень бедности, но способность иранского бизнеса наладить экспорт и импорт в обход санкций помогла снизить влияние ограничений, написала FT. Власти Ирана видят новые возможности в отношениях с Россией в условиях санкций против нее и российской т.н. «специальной военной операции» в Украине, отметила газета. В частности, Иран уже получает выгоду от выросших мировых цен на нефть.