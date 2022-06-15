Всемирная организация здравоохранения ведет работу по переименованию вируса оспы обезьян (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания, для этого налажено сотрудничество с экспертами со всего мира, заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус во время пресс-конференции.

«Мы сделаем объявление о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу», — сказал он.

Представитель ВОЗ рассказал Bloomberg, что ведутся консультации с экспертами по ортопоксвирусам (семейству, к которому принадлежит оспа обезьян) по вопросу поиска более подходящего названия. Он отметил, что присвоение болезням имен «должно проходить с целью минимизации негативного воздействия» и не наносить ущерба любым группам, указав на несоответствие рекомендациям ВОЗ названий ряда болезней, среди которых свиной и птичий грипп.