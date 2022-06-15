Министерство национальной обороны Турции инициировало формирование «красной линии» связи для выхода из зернового кризиса, разразившегося с началом войны между РФ и Украиной, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

В оборонном ведомстве отметили, что сухогрузы с зерном не могут покинуть украинские порты, что привело к серьезному продовольственному кризису в целом ряде стран мира. Ситуация осложняется наличием морских мин и продолжающимися вооруженными столкновениями в районе черноморских портов.

На фоне дипломатических усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана вклад в устранение проблемы вносит и министерство нацобороны Турции.