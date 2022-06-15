Лидеры Украины, Албании, Черногории и Северной Македонии приняли совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский после встречи с премьерами трех стран в среду, сообщает «Европейская правда».

Премьеры Албании и Черногории прибыли в Киев с визитом, а глава правительства Северной Македонии принимал участие во встрече виртуально, потому что не смог прибыть из-за накладки с графиком.

«Я благодарен господину Рами, благодарен господину Абазовичу, господину Ковачевскому за принятие сегодня по итогам наших переговоров совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе», — сказал Владимир Зеленский.

«Наши государства должны стать полноправными членами Европейского Союза и мы соглашаемся с тем, что наши государства не конкуренты на этом европейском пути, а только дополняют, усиливают возможности друг друга», — добавил Владимир Зеленский.