В связи с годовщиной Шушинской деклрации 15 июня в городе Шуша состоялась международная конференция на тему «Азербайджано – турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона».

В конференции участвовали заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев, зампред партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) – руководитель Центрального аппарата Таир Будагов, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, экс-премьер Турции, председатель Cовета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения (ПНД) Исмаил Беюкатаман, представители правления ПЕА, Ревизионной комиссии, Совета ветеранов и Объединения молодежи, руководители около 40 политических партий, действующих в Азербайджане, и другие.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и независимость обеих стран. Затем был показан видеоролик, посвященный первой годовщине Шушинской декларации.

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев зачитал обращение президента Азербайджана, председателя Партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева к участникам конференции.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии.

На первой панели выступили Таир Будагов, Исмаил Беюкатаман и Бинрали Йылдырым.

Затем участники панели сфотографировались на память.

На второй панельной дискуссии выступили Вахит Киришчи, Инам Керимов, Мехмет Нури Эрсой, Анар Керимов, Фуад Нагиев и др.

Было сделано фото на память.

В третьей панельной дискуссии выступили замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран, замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, замминистра национальной обороны Турции Мухсин Дере, замминистра обороны Азербайджана, командующий Сухопутный войск, генерал-лейтенант Энвар Эфендиев и др.

В заключение конференции участники сфотографировались на память.