Стриминговый сервис Netflix разработает реалити-шоу, которое будет вдохновлено корейским сериалом «Игра в кальмара»., сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, участники шоу примут участие в состязании. В нем будет разыгран самый крупный приз в истории телевидения, он составит 4,56 млн долларов. Претендовать на него смогут 456 человек.

Им предстоит поучаствовать в соревнованиях по мотивам тех, которые были показаны в оригинальном сериале. Как и в «Игре в кальмара», после каждого раунда игроки будут выбывать. Игра продолжится, пока в ней не останется один победитель.