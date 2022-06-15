В Баку продемонстрировали кубок чемпионата Европы по мини-футболу

Трофей, завоеванный нашей сборной на чемпионате Европы, демонстрировался на специальном автобусе в основных частях города, передает Report.

Начиная с 16:30, автобус и члены национальной сборной, а также болельщики в рамках городского тура выехали из парка имени Г.Джавида и проехали по маршруту к “Flame Towers”, ворота Гоша гала, Девичья башня, площадь Азнефть и площадь Флага.

Автобус остановится на бульваре Белого города, двигаясь через парк Победы.