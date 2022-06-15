США планируют выделить Украине военную помощь на сумму более $650 млн, передает Bloomberg.

По предварительным данным, в пакет помощи войдут американские противокорабельные ракеты «Гарпун».

Официально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт рассказала, что Германия, Польша и Чехия ведут переговоры о поставках оружия Украине.

По информации агентства, ФРГ уже поставила Украине вооружение, включая беспилотники, противотанковые ракеты и проч. При этом, по словам Ламбрехт, если у Германии не было возможности поставить оружие из резервов армии, то приходилось подключать военную промышленность и круговой обмен.