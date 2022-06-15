В ходе IX Глобального Бакинского форума будут обсуждаться вопросы глобальной повестки.

Об этом на пресс-конференции, проведенной сегодня в связи с IX Глобальным Бакинским форумом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Отметив, что сегодня была проведена встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Исмаил Серагельдин сказал, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев верит в то, что благодаря обсуждениям, которые будут проведены на IX Глобальном Бакинском форуме, будут выдвинуты дельные предложения по вопросам глобальной повестки.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви добавил, что в форуме будут участвовать до 400 представителей из 53 стран, в том числе, главы государств и правительств, бывшие главы государств и правительств, молодые лидеры, и что в связи с пандемией дата проведения форума была изменена, и следующий форум состоится в середине марта следующего года.

Выступая на пресс-конференции, экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев выразил благодарность Президенту и народу Азербайджана за организацию форума.