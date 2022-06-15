Россия в этом году может потерять 15 тысяч миллионеров из-за санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, передает CNN со ссылкой на данные отчета компании “Henley & Partners”, помогающей состоятельным лицам переехать за границу,. В сравнении с 2019 годом в этом году ожидается, что Россию покинет втрое больше миллионеров.

Отмечается, что в этом году из России уедет 15 тысяч человек, состояние которых оценивается в более чем 1 миллион долларов, что составляет 15% российских миллионеров.