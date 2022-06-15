Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение, в котором опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина.

Глава республики посоветовал недоброжелателям российского президента, распространяющим недостоверную информацию, «закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно». Кадыров также сообщил, что недавно у него состоялся телефонный разговор с Путиным, во время которого голос президента России был «очень бодрый и командный».

«Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], <…> ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству», — заявил Кадыров.