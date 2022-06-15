Увеличена численность личного состава азербайджанской армии, обучающегося в учебных заведениях Вооруженных сил Турции.

Об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев на конференции в Шуше на тему «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона», сообщает Report.

Он отметил, что в настоящее время более 200 офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы проходят обучение и курсы усовершенствования в различных учебных заведениях, учебных центрах Вооруженных сил Турции.