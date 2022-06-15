Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в среду провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«15 июня во второй половине дня Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор», — говорится в коротком сообщении телеканала.

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине, — приводит телеканал слова китайского лидера. — Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль».

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии». «Мы активно содействуем поддержанию мира в глобальном масштабе, способствуем сохранению стабильного экономического порядка в мире», — подчеркнул он.