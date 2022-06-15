Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неизменности позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом Эрдоган заявил, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции в четверг в Анкаре.

Касаясь позиции Анкары в вопросе заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО, Эрдоган заверил, что позиция турецкой стороны не изменится вплоть до пересмотра отношения этих скандинавских стран к террористическим организациям. «Мы будем ждать от Хельсинки и Стокгольма конкретных шагов. До тех пор наше отношение к вопросу останется неизменным», — подчеркнул турецкий лидер.