Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против России, сообщает Sputnik Казахстан.

«Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой», — объяснил положение Казахстана Токаев.

При этом казахстанский лидер сказал, что работа его страны с Россией продолжается, и все заключенные договоры остаются в силе.

«Я уверен, что Россия справится с нынешними трудностями. (…) Россия очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях», — сказал Токаев.

При этом он назвал неверными предположения, что Казахстан чем-то обязан России за помощь во время январского политического кризиса по линии ОДКБ.

«В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности», — отметил лидер союзнической страны, добавив, что Нур-Султан такой же активный член ОДКБ.