Президент Ильхам Алиев направил письмо участникам международной конференции на тему «Азербайджано – турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона».

Шушинская декларация о союзнических отношениях Азербайджана и Турции — важный документ, знаменующий наивысший уровень всесторонних межгосударственных связей, уверен президент.

Глава азербайджанского государства привлек внимание к тому факту, что Шушинская декларация была подписана лидерами Азербайджана и Турции спустя 100 лет после заключения Карского договора.

«Декларация зиждется не только на совместном историческом прошлом, но отражает реалии сегодняшнего дня, а также определяет стратегические направления дальнейшего сотрудничества Азербайджана и Турции. Выполнение обязательств, отраженных в Шушинской декларации, способствует дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества наших стран, а также вносит вклад в процессы региональной интеграции и безопасности. Данный документ способствует усилению мощи Азербайджана и Турции, упрочению позиций наших стран на международной арене», — говорится в послании.

Президент Ильхам Алиев выразил гордость тем фактом, что Азербайджан и Турция на сегодняшний день являются самыми близкими по нравственно-политическим параметрам странами в мире. «Нас объединяют многие факторы: история, культура, этнические корни, язык, религия, национальные ценности и интересы, братство народов. Все это – залог нашего непоколебимого единства. Азербайджан и Турция – союзники, обладающие общей политической волей, предпринимающие совместные шаги в направлении достижения будущих целей», — говорится в послании.