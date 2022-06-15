На фоне продолжающегося военного вторжения российских войск в Украину Служба государственных доходов Латвии выявила более 400 попыток обойти санкции, введенные против РФ и Беларуси. Об этом сообщила генеральный директор СГД Иева Яунземе, сообщает Delfi.

Как сообщает издание, попытки обхода санкций касаются подсанкционных товаров, импорт которых в Латвию запрещен.

Как отметила Яунземе, поскольку допускается ввоз товаров по уже действующим контрактам, заключенным до введения санкций, компании подделывают сроки заключения и действия договоров. По выявленным случаям открыты более 10 уголовных производств.

Отметим, что 3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.