В культурной столице Азербайджана — городе Шуше проходит конференция «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона», посвященная первой годовщине Шушинской декларации.

В работе конференции принимают участие представители государств и правительств Азербайджана и Турции, а также представители политических партий обеих стран.

На мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и независимость обеих стран.

Далее будет зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции. Мероприятие будет продолжено обсуждениями по вопросам, вытекающим из Шушинской декларации.

Отметим, что в заседании примут участие бывший премьер-министр Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) Бинали Йылдырым, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения (MHP) Исмаил Бююкатаман.