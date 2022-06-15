В Азербайджан прибыла помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Карен Донфрид посетит Азербайджан, Грузию и Армению до 19 июня, чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа.

Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений со всеми тремя странами, помощник госсекретаря подчеркнет поддержку США их суверенитета и независимости. Она также отметил, что Соединенные Штаты готовы содействовать установлению прочного мира на Южном Кавказе, поддерживая развитие политических, экономических и межличностных контактов во всем регионе.

Донфрид 15 и 16 июня и встретится с официальными лицами и представителями гражданского общества Азербайджана. Помощник госсекретаря подчеркнет поддержку США дипломатических усилий по обеспечению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, поблагодарит Азербайджан за его гуманитарную помощь Украине и отметит партнерство Европы в обеспечении энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами, поддержке основных свобод и развитии двусторонней торговли.