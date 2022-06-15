Глава РКЦ Папа Франциск сказал, что вторжение Москвы в Украину было «возможно, каким-то образом спровоцировано».

В интервью иезуитскому журналу La Civiltà Cattolica, проведенном в прошлом месяце и опубликованном во вторник, понтифик не только осудил «жестокость российских войск», но предостерег от того, что, по его словам, было бы сказочным восприятием конфликта добра и зла.

«Нам нужно отойти от обычного шаблона Красной Шапочки, когда Красная Шапочка была хорошей, а волк — плохим», — сказал он. «Появляется что-то глобальное, и элементы очень сильно переплетены».