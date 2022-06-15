Алексей Арестович не верит в положительный исход антироссийские санкций.

Советник главы Офиса президента Украины привел в пример Иран, который находится с 1979 года под более серьезными ограничениями.

«У Ирана до сих пор собственная военная промышленность, космическая и ядерная программа. А самое главное, он ведет три региональные войны, в Йемене, в Ираке и Сирии, доставляя огромное количество неприятностей таким гигантам как Коалиция арабских государств, Израиль, США и Британия. Россия чай не Иран, побольше будет, посерьезнее», — отметил он, добавив, что нужно «набить морду» России на поле боя.