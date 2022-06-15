Европейский союз возобновит оказание финансовой помощи Палестине, которая была приостановлена в прошлом году. Об этом во вторник заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время посещения города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

«Я очень рада объявить, что [предназначенные для помощи Палестине] средства ЕС на 2021 год могут быть выделены в ближайшее время. Все трудности преодолены, и мы ясно дали понять, что выделение средств состоится, — сказала она на пресс-конференции с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. — Важно, чтобы ЕС выделял средства на поддержку людей, особенно наиболее уязвимых».