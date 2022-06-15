Бывшее немецкое подразделение «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh в ФРГ решили не подвергать национализации, хотя за это активно выступал министр экономики страны Роберт Хабек. Однако канцлер Олаф Шольц отказался от такой идеи из-за возможной реакции президента РФ Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

Как передаёт агентство со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными, Шольц отверг доводы Хабека, так как был обеспокоен тем, что этот шаг может разозлить Путина. Канцлер допустил, что национализация «дочки» «Газпрома» может привести к усугублению противостояния по поводу импорта российского газа.