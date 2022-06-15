Шуша, культурная столица Азербайджана, имеет все шансы еще и на неофициальный титул столицы дипломатической. Визиты иностранных делегаций, переговоры, важные форумы проходят здесь регулярно.

А сейчас в Шуше заканчиваются последние приготовления к торжественным мероприятиям в честь подписания Шушинской декларации. В Азербайджан для участия в них уже прибыл экс-премьер Турции, председатель Cовета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, в торжествах также примут участие министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения Исмаил Беюкатаман.

А праздновать есть что. Одержав в ноябре 2020 года блестящую победу в Карабахе и освободив от армянских оккупантов Шушу. Азербайджан пригласил туда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Открытие аэропорта в Физули и сам по себе визит Эрдогана в Шушу были еще и демонстрацией уверенности: в Шушу и на ранее оккупированные земли Азербайджан вернулся навсегда, и рассчитывать на реванш не стоит. Открытие в Физули международного аэропорта, «воздушных ворот» для города Шуша, оказалось красноречивым и наглядным свидетельством темпов восстановительных работ.

И, наконец, подписание Шушинской декларации обозначило коренную перекройку всей политической архитектуры Южного Кавказа. И еще одно обстоятельство: Азербайджан подписывал эти документы, уже одержав победу в 44-дневной войне.

Азербайджан и Турция уже подписывали оборонное соглашение с учетом новых гарантий и вызовов. Анкара закрепляла свое военное и политическое присутствие на побережье Каспия, у «ворот» в Центральную Азию. Азербайджан получил внешние гарантии безопасности от страны, располагающей второй по мощи армией в НАТО. Анкара и Баку не просто закрепляли свой оборонный союз на новом, куда более высоком уровне. Азербайджан первым из новых независимых государств, которые вступали в СССР не в сороковые, как государства Балтии, а в двадцатые годы, подписывал оборонное соглашение с государством-членом НАТО, и это были не только декларации о намерениях.

Показательно и другое. Шушинская декларация была подписана более чем за полгода до украинской войны, обозначившей крушение прежнего миропорядка. Но Азербайджан и Турция уже тогда заключали свой военный союз «напрямую», не дожидаясь заявок о членстве в НАТО, предоставления плана действий по членству, что должно было быть одобрено всеми странами-членами альянса, и т.д.

Есть такое мнение: 15 июня 1993 года, с возвращением к власти Гейдара Алиева, в Азербайджане закончились «лихие девяностые» вместе с эпохой «полевых командиров» (хотя сами эти «полевые командиры» об этом еще не знали и пытались действовать прежними методами). А 15 июня 2021 года с подписанием Шушинской декларации Азербайджан, если уж на то пошло, перестал быть частью «постсоветского пространства». Того самого, о «правилах игры» в котором предельно откровенно высказался еще в 1992 году тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев. Выступая 14 декабря 1992 года на конференции министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Стокгольме, он зачитал заявление: «Я должен внести поправки в концепцию российской внешней политики. Пространство бывшего Советского Союза — это постимперское пространство, где России предстоит отстаивать свои интересы с использованием всех доступных средств, включая военные и экономические». Через час, в течение которого разведки и эксперты сходили с ума, вновь вышел на трибуну и как бы дезавуировал сам себя. Но политика Кремля на пространстве бывшего СССР за вычетом стран Балтии строилась ровно по такому сценарию: с экономическими блокадами, соучастием российских войск в локальных конфликтах, попытками силовой перекройки границ и т.д. Другое дело, что Запад старался этого не замечать.

А Азербайджан оказался одной из немногих стран, кто, опираясь на собственные силы и ресурсы, выстроил собственное государство. Блестяще реализовал нефтегазовую стратегию, создав систему независимого экспорта нефти и газа. Создал экономический базис и для самостоятельной внешней, и для успешной оборонной политики. Наконец, решил военно-политическим путём конфликт из-за Карабаха и вышиб оккупантов со своей территории. И уже потом подписал с Турцией оборонный союз, закрепив на бумаге новые внешнеполитические реалии.

Сегодня остается только удивляться политическому предвидению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как показывает развитие событий вокруг Украины, подберем самый мягкий эпитет, нерешительность Франции и Германии не на шутку «связывает руки» традиционным военно-политическим институтам Европы. Что уже подталкивает более решительных и активных игроков к созданию «союзов по интересам». Уже подписаны документы о создании AUKUS —военного союза Австралии, Великобритании и США. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже предложил идею нового союза, в состав которого должны войти Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а затем и Турция.

Шушинская декларация — пример такого же военно-политического союза. Но не в эскизных проектах, а «в поле». Сегодня, через год, уже можно констатировать: Баку и Анкара не просто провели яркую дипломатическую акцию, а выстроили действительно прочный и «работающий» оборонный союз. Военное и военно-политическое сотрудничество не терпит излишней трескотни. Но вчастота . встреч и визитов глав государств и министров обороны, проведение в Баку фестиваля «Технофест», участие азербайджанских военнослужащих в учениях EFES-2022, создание в Азербайджане частей «коммандос» по турецкой модели — все это дает представления о масштабах, «глубине» и стратегической «заточенности» оборонного союза Азербайджана и Турции.

И этот союз только начинает проявлять себя в большой политике.

Нурани, обозреватель