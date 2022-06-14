Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, что на Донбассе продолжаются самые жестокие бои — в Северодонецке и городах рядом с ним.

«Потери болезненны, но надо держаться. Чем больше там потеряет противник, тем меньше у него будет сил на продолжение агрессии. Потому Донбасское направление — ключевое в определении того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

Болезненные потери есть и в Харьковской области, где российская армия пробует усиливать свои позиции. Поэтому борьба за полную безопасность для Харькова еще впереди», — отметил он

По его словам, армия продолжает давить на противника на юге. «Ключевая цель — освобождение Херсона, и к ней мы будем идти шаг за шагом», — отметил он.

Зеленский также сообщил, что попросил главкома ВСУ обратить внимание на сообщения СМИ о том, что часть украинских бойцов не имеет средств индивидуальной защиты.

«Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Жду проверки логистики в армии, того, что поставляется и как распределяется. В зоне боевых действий всем должно хватать всего для защиты», — подчеркнул Зеленский.

Коснулся украинский лидер и темы поставок вооружения:

«Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии.

Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения».