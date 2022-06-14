Бои за восток Украины изматывают и Россию, и Украину. Об этом в эфире Sky News рассказал британский профессор, аналитик Майкл Кларк, комментируя слова президента Владимира Зеленского о гибели 100-200 солдат ВСУ в день.
Он отметил, что вскоре в боевых действиях может наступить «пауза».
Кларк напомнил, что в течение предыдущей фазы войны потери РФ были намного выше, сейчас они примерно равны — это означает, что обе стороны могут потерять около 3 тысяч солдат в течение месяца.
По словам Кларка, на Донбассе идет «настоящая рукопашная схватка в стиле Второй мировой войны», когда войска сражаются улица за улицей.
«Это настолько ужасно, насколько вы можете себе представить», — говорит он.
Поскольку обе стороны теряют такое количество солдат, профессор Кларк говорит, что ни одна из них не сможет продержаться так долго, поэтому «будет пауза, пока обе стороны переведут дух».
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