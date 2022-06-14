Бывший президент США Джордж Буш-младший, которого разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), во время беседы с ними ответил на вопрос о связи американского политика Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Фрагмент разговора был опубликован в Telegram-канале пранкеров.

«Я не знаю, какие у него (Трампа) отношения с Путиным», — признался Буш-младший.

Также он усомнился в том, что Трамп станет следующим президентом США. По мнению Буша-младшего, американского политика «поглотили секс, деньги и власть». «В этих условиях трудно жить позитивной жизнью, потому что никогда не бывает достаточно секса, никогда не бывает достаточно власти, и никогда не бывает достаточно денег», — высказался Буш-младший.

