Высокопоставленные представители Турции, Германии, США, Великобритании и Франции собрались во вторник в Берлине, чтобы обсудить актуальные вопросы международной повестки, в том числе предстоящий саммит НАТО в Мадриде, а также заявки Финляндии и Швеции на вступление в блок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Турции.

Турцию на мероприятии представлял пресс-секретарь президента Ибрагим Калин. Во встрече приняли участие помощник канцлера ФРГ по внешней политике и политике безопасности Йенс Плотнер, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Британии Стивен Лавгроув и гендиректор по политическим вопросам и безопасности МИД Франции Филипп Эррера .

Участники заседания обменялись мнениями по событиям в регионе Эгейского и Средиземного морях, а также региональным вопросам, включая ситуацию в Сирии, Афганистане и Иране, пишет «Анадолу».

Была отмечена необходимость укрепления солидарности членов Североатлантического альянса и демонстрации ими четкой позиции в борьбе против терроризма на фоне глобальных последствий войны на Украине.

Турецкая сторона подчеркнула, что по заявкам Швеции и Финляндии на вступление в НАТО невозможно добиться прогресса без конкретных шагов властей этих стран в отношении террористических организаций.

Представитель Турции предупредил, что Анкара не поступится своими законными правами в вопросах, касающихся Эгейского и Средиземного морей.

Заявлено и о решимости Турции продолжать свои усилия по поиску дипломатических решений региональных и глобальных кризисов.