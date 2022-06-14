Россия за текущий сельхозгод (с 1 июля 2021 года по 14 июня 2022 года) экспортировала 42,6 млн тонн зерна, в том числе 35,6 млн тонн пшеницы, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в рамках экспортной квоты, которая начала действовать с 15 февраля, было отгружено 9,54 млн тонн зерна, в том числе 7,4 млн тонн пшеницы, 1,5 млн тонн кукурузы, 570 тыс. тонн ячменя и 40 тыс. тонн ржи.

Так, Ливия в период действия квоты закупила 275 тыс. тонн, Израиль — 270 тыс. тонн, ОАЭ — 132 тыс. тонн, Кения — 130 тыс. тонн, Алжир — 116 тыс. тонн. Активными покупателями российской пшеницы также были Судан, Йемен, Саудовская Аравия, Греция, Азербайджан, Нигерия, Сирия, Грузия, Тунис, Сенегал, Мозамбик, Гана, Бенин. При этом эксперт обратила внимание на то, что российскую пшеницу достаточно активно закупали страны Африки.