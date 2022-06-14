Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заразилась коронавирусом, сообщает портал Kurier.

Отмечается, что из-за заболевания COVID-19 был отложен визит главы литовского правительства в США, который должен был состояться на текущей неделе. При этом премьер продолжает работать в дистанционном режиме. Подробностей о заражении не сообщается, но недавно Шимоните встречалась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Известно, что за все время премьер Литвы прививалась тремя дозами вакцинами от коронавируса AstraZeneca и Pfizer. Последнюю прививку она сделала в середине ноября 2021 года.