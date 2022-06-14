Соединенные Штаты добиваются не смены власти в России, а крупных издержек для нее и усиления Украины

С данным заявлением сегодня выступил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Наша цель — прежде всего гарантировать, что Украина может себя защитить, что суверенная, независимая, демократическая Украина сохранится, что мы обеспечим Украине потенциал для укрепления ее позиции за столом переговоров, когда две стороны неизбежно за ним окажутся, чтобы вести речь о том, как все это завершится, а также навязать России издержки, перевешивающие любые выгоды, которые Владимир Путин надеялся получить за счет данного конфликта», — заявил он.